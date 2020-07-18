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Бахрам Багирзаде вернулся в Instagram и опубликовал первый снимок из госпиталя – ФОТО   

Сегодня в 11:24 ~ 2 минуты на чтение 6291
Бахрам Багирзаде вернулся в Instagram и опубликовал первый снимок из госпиталя – ФОТО   
В Центральном таможенном госпитале продолжается лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, в состоянии здоровья которого есть значительные улучшения.  
 
15 июля стало известно о том, что Б.Багирзаде отключен от аппарата искусственного дыхания – спустя три дня после этой хорошей новости заслуженный артист, который является активным пользователем социальных сетей, вернулся в Instagram, где опубликовал первый снимок из Центрального таможенного госпиталя.

«Пока все, что мог сфоткать. Всем спасибо!» - пишет Бахрам Багирзаде в комментарии к нижеприведенной фотографии.  

Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.  

30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание, а 8 июля начальник Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев сообщил о том, что Б.Багирзаде уже может сидеть и пробует делать активные движения 

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. 

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Феликс Вишневецкий  

Фото: Instagram by @bahram_bagirzade

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