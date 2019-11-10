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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ - ФОТО

10 Ноября, 2019 в 22:43 ~ 1 минута на чтение 251
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ - ФОТО
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1.
 
Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.
 
Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором забитого мяча стал Фабиньо. На 13-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Мохамед Салах, которому ассистировал Эндрю Робертсон. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Садио Мане с передачи Джордана Хендерсона. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Бернарду Силва.
 
«Ливерпуль», набрав 34 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте. Полная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».
 
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