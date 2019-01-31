МИД Азербайджана: Понятия «народ Карабаха» не существует

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В основе напряженности в регионе, противостояния и вражды находится захватническая политика Армении.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную МИД Армении, сообщает 1news.az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В информации, распространенной МИД Армении в связи с состоявшейся 30 июня онлайн-встречей глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится о безопасности «народа Карабаха» со ссылкой на «неконструктивные заявления» Азербайджана.

«Как сообщалось ранее, в ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности и инфраструктурных изменениях, проводимых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Он также подчеркнул, что провокационные действия Армении служат обострению риторики. Информация, распространенная МИД Армении в связи с проведенной встречей, в очередной раз подтверждает полностью необоснованную позицию, которую традиционно демонстрирует эта страна-агрессор. Ясно, что в основе напряженности в регионе, обострившейся риторики, противостояния и вражды находятся захватническая политика Армении, удержание под военной оккупацией международно признанных территорий Азербайджана и осуществление на этих территориях этнической чистки в отношении многочисленных азербайджанцев», - отметила Л.Абдуллаева.

Что касается обязательства готовить население к миру, то Армения для его соблюдения должна вывести свои оккупационные войска из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и не препятствовать возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли, сказала представитель МИД Азербайджана.

«Относительно же выражения «народ Карабаха», которое упоминает МИД Армении, следует отметить, что всем, в том числе и самой Армении, хорошо известно, что такого понятия не существует. Армяне, проживающие в Карабахе, составляют одну из двух общин этого региона Азербайджана. Представители Азербайджанской общины Карабаха были изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии, став вынужденными переселенцами. Переговоры по урегулированию конфликта нацелены на восстановление нарушенных фундаментальных прав и свобод этих людей, обеспечение вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана. Другого пути обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе нет», - подчеркнула представитель МИД.

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С.Агаева