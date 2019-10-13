Никола Юрчевич: «Судья сказал, что принял верное решение. Когда сталкиваешься с подобным – это просто абсурд»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал поражение от Венгрии (0:1) в матче отбора на Евро-2020.

«Сложно говорить после такого матча. В первую очередь, поздравляю Венгрию с победой. Должны отметить атмосферу на стадионе, которую создали дети на трибунах. Об игре мне говорить много нечего, кроме последних 30 секунд. Это было невероятно. После матча получил около полусотни сообщений. Местные журналисты мне говорят, что голландский судья отнял у нас гол. Невероятная ошибка. Больше всего огорчен за своих футболистов – их труды сведены на нет. Азербайджан – маленькая страна на футбольной карте, но и там гордые люди. И когда сталкиваешься с подобным – это просто абсурд. В целом, конечно, Венгрия заслужила победу своей игрой. Но и нас не должны были лишать чистого гола, мы его тоже заслужили. Не буду говорить о системе VAR, иначе затем могут быть неприятные последствия. Должен был высказаться по этому поводу. Поговорим с друзьями, семьей. Благодарен венгерским журналистам за их честность, что признали чистый гол.

Я подошел к боковому, спросил по поводу незасчитанного гола. Ответа не последовало. После матча подошел к главному судье. Старался быть максимально корректным, потому как я лично тоже не могу видеть абсолютно все, что происходит на поле. Судья сказал, что принял верное решение, и вы увидите это после матча. Но объяснять, почему именно принял это решение, он не стал.

В перерыве сказал в раздевалке ребятам, что не такой игры ожидали от них. Однако еще ничего не было потеряно, счет всего 0:1. Так что мы можем исправить ситуацию. Возможно, ребята слишком уважительно отнеслись к сопернику, осторожничали, поэтому первый тайм получился таким. Поэтому я требовал от ребят более смелой игры, лучше действовать на подборах. Думаю, во втором тайме это у нас получалось, и на этом фоне венграм тоже стало тяжело.

Бахлул Мустафазаде? Он действительно хорошо сыграл. И не только сегодня, но также в предыдущих встречах с Уэльсом и Хорватией. Меня его игра очень радует. Наверное, незасчитанное взятие ворот его расстроило, и я с ним поговорю по этому поводу. Но для самого Бахлула подобная игра заслуживает похвалы», - заявил Юрчевич.

Azerisport