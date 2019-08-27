«Основы нашей дружбы очень прочные»: Мнацаканян прокомментировал визит Лаврова в Ереван

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал визит своего российского коллеги Сергея Лаврова в Ереван продуктивным, сообщают армянские СМИ.

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван. Детальные обсуждения и конкретные договоренности по широкому кругу вопросов. Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные», - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

По сообщению армянских СМИ, двухдневный официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Армению оказался насыщенным и активным.

А.А.