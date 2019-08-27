1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Основы нашей дружбы очень прочные»: Мнацаканян прокомментировал визит Лаврова в Ереван

Сегодня в 10:07 ~ 1 минута на чтение 311
«Основы нашей дружбы очень прочные»: Мнацаканян прокомментировал визит Лаврова в Ереван

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал визит своего российского коллеги Сергея Лаврова в Ереван продуктивным, сообщают армянские СМИ.

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван. Детальные обсуждения и конкретные договоренности по широкому кругу вопросов. Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные», - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

По сообщению армянских СМИ, двухдневный официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Армению оказался насыщенным и активным.

А.А.

WhatsApp

311

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены