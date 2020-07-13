В отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева возбуждено дело

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Федеральная палата адвокатов России на официальном сайте сообщает о том, что на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского завели дела из-за нарушения профессиональной этики.

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной палаты адвокатов России.

Э.Пашаев в интервью 360 заявил, что Федеральная палата не имеет права на подобные действия, так как не регулирует его работу и не влияет на нее, отмечая, что не видит каких-либо нарушений и палата для него «не начальство и не административное руководство». Также адвокат заявляет, что не понимает, каким образом против него возбудили дисциплинарное дело: «Как можно было возбудить дело без меня. Они должны были вызвать меня на комиссию. Это вброс. Хотят к себе привлечь внимание».

Напомним, что 8 июня заслуженный артист Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек - по решению суда актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа. Потерпевшую сторону в суде представляет Александр Добровинский.

После новостей о возбуждении в отношении него дисциплинарного дела и обвинений в самопиаре, Э.Пашаев сделал публикацию в социальной сети Instagram, в которой обозначил свою позицию:

«Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – хорошо. Но мне становится все сложнее, т.к. общество формирует свое мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела. Поэтому еще раз обозначу свою позицию, ответив на вопросы, которые мне постоянно задают журналисты и граждане. ⁣⁣⠀

Прессе хочу напомнить, что их работа заключается в достоверной передаче информации без личного мнения и склонения зрителей в ту или иную сторону.⁣⁣⠀

- Напоминаю, что у нас правовое государство и все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд. Мы готовы к любому решению, т.к. оно будет основано на приведенных доказательствах.⁣⁣⠀

- Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом.⁣⁣⠀

- Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу. Так не должно быть ни в одном правовом государстве.⁣⁣⠀

- Что бы ни говорили журналисты и ни озвучивали всякого рода домыслы, никакого контроля государством данного дела нет, так же, как и влиятельных друзей у моего подзащитного. Это просто возмутительно и никак не должно быть.⁣⁣⠀

- Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня все сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов.⁣⁣⠀

- Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение.⁣⁣⠀

- Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду.⁣⁣⠀

- Давайте дождемся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны.⁣⁣⠀

- Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость».

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