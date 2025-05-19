Израиль поблагодарил Азербайджан за 12 баллов на «Евровидении»: «Çox sağ olun, gardaşlar!» - ВИДЕО

18 мая в швейцарском городе Базель победой Австрии завершился 69-й международный конкурс песни «Евровидение».

Второе место на конкурсе заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise», которой профессиональное азербайджанское жюри отдало наивысший балл при голосовании – 12 баллов; азербайджанские телезрители в финале конкурса также посчитали именно Ю.Рафаэль лучшей, и по результатам зрительского голосования от Азербайджана Израиль также получил 12 баллов.

Это стало темой обсуждения в программе «События дня», выходящей в эфир на израильском русскоязычном телеканале Channel 9, гостем которой стал уроженец Баку, специалист по Азербайджану, политтехнолог Роман Гуревич.

Ведущий программы, говоря о голосовании азербайджанского жюри и телезрителей, отметил следующее: «Наши с вами друзья дали нам 12 баллов, поддержали нас, и я полагаю, что за счет них тоже мы получили второе место. К сожалению, не хватило нам, чтобы стать первыми, но как сегодня СМИ комментировали, мы победили, но заняли второе место».

В свою очередь Р.Гуревич отметил следующее: «Мы победили, безусловно, и очень показательная картина то, что произошло. Единственная страна, которая дала нам максимальное количество баллов, 12 баллов, это Азербайджан, это официальное жюри страны. К этому я хочу добавить, что голосование людей в Азербайджане также было максимальным в пользу Израиля. И надо понимать, надо ценить вот то отношение и ту дружбу, и ту любовь, которая к нам есть в Азербайджане».

По мнению Романа Гуревича, успех Израиля на «Евровидении» - это прежде всего красивая песня: «Она ее отлично исполнила, а те, кто слушали слова, то у людей просто мурашки шли по коже от того, что она пела. Мы это переживаем. И опять же, наши друзья в Азербайджане, для них это тоже не что-то далекое. Показательно было и дает некоторую надежду, что простые люди в Европе дали максимальное количество голосов нашей певице. При этом было 22 европейские страны, которые по политическим мотивам попросту «зарезали». Есть элиты, которые нас не хотят, я имею в виду в Европе, и есть простой народ, который что-то, кажется, понимает. Потому что зло, вот этот терроризм, это угрожает всему миру. И мы сейчас находимся на переднем плане борьбы с этим злом».

Роман Гуревич подчеркнул также, что «единственная страна, где и официальное жюри, желания народа полностью совпали, это был Азербайджан: «И я скажу одну фразу нашим друзьям, конечно, в Азербайджане: «Çox sağ olun, gardaşlar! Biz sizi sevirik! Мы очень вам благодарны и очень вас любим»

Отметим, что 7 октября 2023 года представительница Израиля на «Евровидении 2025» певица Юваль Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС - во время нападения она вместе с около 50 людьми укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля; она оказалась в числе 12 выживших.

Напомним, что ранее посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter о том, что Ю.Рафаэль является наполовину азербайджанкой.

Читайте по теме:

По результатам голосования группа Mamagama оказалась на последнем месте в полуфинале «Евровидения 2025» - ВИДЕО

«Cleopatra» снова в тренде: Яркое возвращение Efendi на конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

Определился победитель конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

На «Евровидение-2025» предотвращена антиазербайджанская провокация - ВИДЕО