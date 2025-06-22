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Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий02:35 - Сегодня
Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

В Crystal Hall завершился главный бой первого в истории Азербайджана турнира UFC.

Длившееся пять раундов противостояние в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом лиги Джамаалом Хиллом и зрелищным ударником Халилом Раунтри-младшим завершилось победой Х. Раунти-младшего.

02:05

На арене Crystal Hall в Баку начался главный бой первого в истории Азербайджана турнира UFC - яркое противостояние в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом лиги Джамаалом Хиллом и зрелищным ударником Халилом Раунтри-младшим.

Отметим, что это главный бой вечера. Джамаал Хилл - бывший чемпион, он возвращается, чтобы снова занять место среди сильнейших. Его соперник - Халил Раунтри-младший, который прославился своими мощными ударами.

Дж.Хилл стремится вернуть себе статус главного бойца, а Х.Раунтри-младший надеется подняться как можно выше в списке лучших.

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