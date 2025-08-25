Сами Юсуф: «Я азербайджанец с британским паспортом» - ВИДЕО

Всемирно известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф дал интервью GZT Alfa, в котором рассказал о своих азербайджанских корнях.

Отвечая на вопрос о том, почему С.Юсуф выбрал Турцию для презентации своего нового альбома, исполнитель отметил следующее: «Турция мне очень дорога. Знаете, турки мне очень близки. И я думаю, что это чувство взаимно и очевидно. Я сам - смесь разных идентичностей. Паспорт британский, я азербайджанец, тюрок. Вырос под влиянием восточных и западных культур, и ни одна другая страна так не отражает и не воплощает эти идеи, как Турция».

Певец также подчеркнул, что, учитывая все вышеперечисленное, он чувствует себя особенно комфортно именно в Турции.

