Снуп Догг раскритиковал ЛГБТК персонажей в мультфильмах - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
В ходе подкаста Its Giving американский рэпер и актёр Снуп Догг рассказал историю о походе с внуком в кинотеатр на просмотр мультфильма «Базз Лайтер».

По словам рэпера, после вышедшего в 2022 году мультфильма «Базз Лайтер» он откровенно побаивается водить в кино своего внука, причина тому - однополые отношения, которые Pixar показывает в вышеназванном мультфильме.

«У них там две женщины завели ребёнка. И мой внук в середине фильма такой: «Дедушка, а как это у них - двух женщин - и ребёнок?». Меня это сильно задело - настолько, что мне теперь в кино-то страшно идти. Я подумал: «Ну и к чему это в фильме вообще было?». Это же дети. Такие вещи действительно надо им показывать в раннем возрасте? Они же всех заваливают вопросами - а что я должен им отвечать?» - заявляет Снуп Догг.

Рэпер заявил, что был поставлен внуком в ситуацию, где у него не было ответа и он был выбит из колеи, добавив, что «это вставляют повсюду», подразумевая ЛГБТК-темы.

People отмечает, после выхода мультфильма «Базз Лайтер» сцена с однополым поцелуем вызвала споры - мультфильм запретили к прокату в Саудовской Аравии и ОАЭ, а один из кинотеатров в Оклахоме даже вывесил предупреждение о «гей-поцелуе» и обещал перематывать эпизод.

*ЛГБТК - это акроним, обозначающий группу людей, чьи сексуальная ориентация и/или гендерная идентичность отличаются от гетеросексуальной и цисгендерной.

