Тётя-опекун, истязавшая племянника, арестована в Баку - ФОТО

В отношении Гюнай Новрузовой, задержанной за избиение и нанесение увечий своему 14-летнему племяннику, над которым она оформила опекунство, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает 1news.az, по информации Qafqazinfo, решением Сабунчинского районного суда она была арестована на 3 месяца на период следствия.

Отметим, что процессуальные действия по делу ребёнка, пострадавшего от насилия со стороны опекуна, были взяты под контроль МВД. По данному факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» Уголовного кодекса.

Напомним, что 14-летний подросток потерял родителей. Утверждалось, что его истязала родная тетя.

Подросток уже помещён в медицинское учреждение.

