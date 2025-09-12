Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

Комфорт пассажиров всегда был приоритетом для компании Yango.

При осуществлении перевозок с территории Международного аэропорта Гейдар Алиев компания рассчитывает стоимость поездки в соответствии с расстоянием.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении компании Yango.

По словам представителей компании, стоимость поездок из аэропорта начинается от 5 AZN. В целом, за каждый километр от 3 до 25 км плата составляет 0.8 AZN, а за 26 км и более - 0.70 AZN. Например, поездка из аэропорта в отель "JW Marriott Absheron Baku" обойдется пассажиру в 23 AZN.

«Если пассажиры обнаружат какие-либо несоответствия, они могут сообщить об этом через приложение Yango. Также можно обратиться в Центр обработки вызовов «141» Агентства наземного транспорта Азербайджана», - говорится в заявлении компании.

