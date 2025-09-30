Обнародовано состояние народного артиста Рамиза Гулиева

«Состояние народного артиста Рамиза Гулиева по-прежнему тяжелое».

Об этом АПА сообщил заведующий отделением операций, реанимации и анестезии Центрального таможенного госпиталя Турал Садыгов.

«В настоящее время он проходит процедуру гемодиализа, дыхание спонтанное, состояние сонливое», - отметил он.

Напомним, народный артист Рамиз Гулиев был помещён в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя. Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение народного артиста.