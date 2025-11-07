 Айхан Гаджизаде о позиции Баку по Зангезурскому коридору | 1news.az | Новости
Политика

Айхан Гаджизаде о позиции Баку по Зангезурскому коридору

First News Media15:22 - Сегодня
Позиция Азербайджана по коридору, соединяющему Восточно-Зангезурский район с Нахчыванской Автономной Республикой, является принципиальной и основана на юридических основаниях и интересах регионального сотрудничества.

Об этом заявил АПА глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, напомнив, что в соответствии с пунктом 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение между западной частью территории Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Зангезурский коридор не направлен против суверенитета Армении. Цель состоит исключительно в том, чтобы создать беспрепятственное транзитное сообщение в соответствии с международным правом и достигнутыми соглашениями. Считаем, что Зангезурский коридор будет способствовать экономической интеграции региона и формированию дополнительных маршрутов в рамках Среднего коридора», - сказал дипломат.

Он отметил, что одним из важных итогов саммита лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США в Вашингтоне 8 августа является «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход по Зангезурскому коридору и укрепит региональные связи. «В совместной декларации подчеркивалась необходимость обеспечения беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия коммуникаций в регионе», — отметил представитель МИД.

По словам А.Гаджизаде, переговоры по реализации соответствующего транспортного инфраструктурного проекта, обеспечению мер безопасности и беспрепятственного прохода ведутся между США и Арменией, и пока неизвестно, когда начнутся строительные работы: «Однако учитывая, что этот маршрут соединит два региона Азербайджана, принципиальная позиция нашей страны была доведена как до американской, так и армянской стороны.

В соответствии с Вашингтонскими договоренностями, 5 сентября делегации Азербайджана и Армении во главе с заместителями премьер-министров обеих стран совершили взаимные визиты на территории Азербайджана и Армении. Они ознакомились с транспортными путями и инфраструктурой. Мы заинтересованы в скорейшем открытии этого коридора», — отметил он.

Дипломат также сообщил, что наряду с этим был заложен фундамент важного проекта — строительства железной дороги протяжённостью 224 км по маршруту Карс–Игдыр–Дилуджу, стратегическая ценность которого высока.

«Мы считаем, что эти проекты расширят логистический потенциал региона и ещё больше увеличат его геостратегическое значение», — добавил он.

