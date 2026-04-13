В Мардакянском замке обрушились кровля и перекрытия: вход для туристов закрыт - ФОТО
В результате интенсивных дождей, наблюдавшихся в последнее время, зафиксированы случаи обрушения кровли и межэтажных перекрытий Большого Мардакянского замка.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
Отмечается, что сотрудники Бакинского регионального управления Госслужбы провели осмотр памятника, в связи с чем доступ на территорию был временно ограничен. На основе оценки состояния кровли и несущих конструкций планируется принятие соответствующих мер.
Ситуация находится под контролем профильных структур, необходимые шаги предпринимаются в последовательном порядке.
Читайте по теме:
