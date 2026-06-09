Трамп: военные США не пострадали при крушении вертолета близ Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Американские военные не пострадали при крушении вертолета близ Ормузского пролива.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра. Но пилоты в порядке», - сказал он журналистам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американский ударный вертолет AH-64 Apache в понедельник потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Причины крушения пока не установлены.

09:12

Боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива.

Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что обоих членов экипажа удалось спасти. Причина падения вертолета неизвестна, ведется расследование инцидента.

Издание обращает внимание, что крушению предшествовали несколько дней, в течение которых напряженность на Ближнем Востоке то возрастала, то снижалась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель. После того, как договоренности будут достигнуты, американский лидер намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой.

Источник: Lenta.ru