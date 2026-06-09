Вэнс допустил, что промежуточные выборы станут непростыми для республиканцев

Промежуточные выборы в США этой осенью будут непростыми для представителей Республиканской партии и их итоги могут стать плохими для правящей партии.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Промежуточные выборы всегда очень трудны для правящей партии. Если оглядываться на историю, то даже если дела у страны идут очень хорошо, то промежуточные выборы оказываются очень плохими для страны или для правящей партии", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем американский вице-президент заявил, что видит шанс на положительный результат для республиканцев в том, что, глава американской администрации "выполнил множество ключевых обещаний, данных в ходе предвыборной кампании", а также в неспособности демократов, по его мнению, выдвинуть подходящих людей для получения голосов американцев.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты Конгресса находятся сейчас под контролем республиканцев.

Источник: ТАСС