Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности

Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) решило отстранить главного прокурора Карима Хана от должности до завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Решение вступило в силу немедленно и передано на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС, которая должна провести специальную сессию в ближайшее время. При этом подчеркивается, что отстранение не является признанием вины и не предопределяет итог дела.

Основанием для решения стали данные внутреннего расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН, а также материалы экспертов и сторон процесса. Содержание документов не раскрывается.

Ранее, в мае 2025 года, сообщалось, что Карим Хан ушел в административный отпуск на время расследования. Обвинения в его адрес были выдвинуты в октябре 2024 года. Позже стало известно о новых заявлениях, связанных с предполагаемыми инцидентами, датируемыми 2009 годом, когда одна из заявительниц работала стажером в его офисе.

Источник: РИА Новости