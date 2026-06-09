Члены экипажа судна, подвергшегося атаке дронов в Азовском море: «Было нанесено пять ударов» - ВИДЕО

Члены экипажа судна, подвергшегося атаке беспилотников в Азовском море в ночь на 5 июня, рассказали о произошедшем.

Один из очевидцев, матрос Рашид Рашидов, сообщил AzTV, что первая атака разбудила их ото сна: «Члены экипажа направились к рубке управления судном, однако вслед за этим начались новые атаки дронов».

Пытавшийся защитить своих коллег и команду судна Рашид Рашидов принимал участие в извлечении тел погибших членов экипажа: «Услышав звук дрона, мы спустились на нижние палубы. В этот момент послышались звуки второго и последующих ударов беспилотников».

Механик Ниджат Сарылы заявил, что поначалу не мог понять причину взрыва: «В общей сложности судно пять раз подверглось атаке дронов. После атак мы определили местонахождение наших погибших товарищей, однако извлечь их в тот момент не представлялось возможным, поэтому мы дождались рассвета».

Напомним, что в ночь на 5 июня в Азовском море в результате ударов беспилотников по двум иностранным сухогрузам — «Натра» (Natra) и «Циркон» (Zirkon) — четыре гражданина Азербайджана погибли, еще четверо, по имеющимся данным, получили ранения. Разбирательство по факту происшествия продолжается.

Источник: Oxu.az