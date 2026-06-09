Бакинский суд смягчил приговор вице-президенту французской SAUR - ФОТО

Бакинский апелляционный суд смягчил приговор вице-президенту французской компании SAUR с многомиллиардным оборотом Анассу Дерразу, сократив срок наказания с 12 до 9 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, решение принято по апелляционной жалобе подсудимого.

Дерраз, а также бывший глава службы безопасности президента Франции Александр Беналла обвиняются в требовании крупной взятки у российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова. За вознаграждение они обещали снять арест с его яхты Luna и помочь избежать международных санкций.

Согласно материалам дела, стороны договорились о передаче $6,14 млн в качестве взятки. В ноябре 2018 года Ахмедов перевел $200 тыс. на счет Дерраза и $400 тыс. - на счет Беналлы. Затем они договорились что Ахмедов в течение 15 дней после снятия ареста с судна переведет $5 млн 540 тыс. сторонам. Между сторонами был подписан консультационный договор. Анасс Дерраз обвиняется в пособничестве получению взятки Беналлой от Фархада Ахмедова.

Беналла объявлен в международный розыск по линии Интерпола с "красным уведомлением".