Азербайджанские моряки, выжившие после дроновых ударов в Азовском море, прибывают на родину, тела погибших будут позже

19 азербайджанских граждан, являющихся членами экипажей судов, пострадавших в результате атак дронов в Азовском море 5 июня, отправлены на родину, и ожидаетcя, что они прибудут в Азербайджан 9 июня в районе полудня, сообщает пресс-служба МИД АР.

Наряду с этим, в результате поисково-спасательных мероприятий были найдены тела Гисмата Алиева (1969 года рождения) и Фуада Оруджева (1981 года рождения).

После завершения соответствующих процедур тела 4 граждан Азербайджана, чьи останки были обнаружены, а также сопровождающие их двое азербайджанских граждан, остающиеся в городе Ейск, как предполагается, будут отправлены на родину в ближайшие дни.