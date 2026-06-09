 Закир Нуриев: В Азербайджане наблюдается снижение уровня долларизации | 1news.az | Новости
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Экономика

Закир Нуриев: В Азербайджане наблюдается снижение уровня долларизации

First News Media11:35 - Сегодня
Закир Нуриев: В Азербайджане наблюдается снижение уровня долларизации

В банковском секторе Азербайджана наблюдается снижение уровня долларизации.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на «Международном саммите по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств».

По его словам, уровень долларизации депозитного портфеля снизился до 35,7%, а долларизация сбережений - до 30,2%. Он отметил, что эта тенденция свидетельствует о росте доверия как к национальной валюте, так и к банковскому сектору.

З.Нуриев также сообщил, что совокупный капитал банков увеличился на 9,7% и достиг 7,7 млрд манатов, что подтверждает укрепление финансовой устойчивости сектора.

Он добавил, что по состоянию на конец апреля активы банковского сектора выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 57,4 млрд манатов. По его словам, это отражает расширение финансовых возможностей сектора и усиление его посреднической роли в экономике.

Глава АБА отметил, что кредитный портфель банков также увеличился. Общий объем кредитов вырос на 8,9% и достиг 36 млрд манатов, при этом объем бизнес-кредитов составил 16,3 млрд манатов.

Гафар Агаев

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