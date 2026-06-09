Ученики и преподаватели лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени прибыли в Азербайджан

В Азербайджан прибыла группа учеников и преподавателей Гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой в украинском Ирпени.

Как передает 1news.az, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

По его словам, визит был организован по приглашению Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В рамках поездки украинские школьники посетят Баку, Габалу, Шеки и Загаталу, где ознакомятся с богатым культурным наследием Азербайджана, его традициями и современным развитием.

"Такие инициативы являются важным вкладом в укрепление дружественных связей между Украиной и Азербайджаном, создают новые возможности для украинских детей для развития, отдыха и межкультурного диалога", - отметил он.

При этом дипломат поблагодарил SOCAR и азербайджанских партнеров за поддержку Украины и заботу об украинских детях.