Советник Эрдогана обсудил с представителем ЕС процесс урегулирования отношений Еревана и Баку

Главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч встретился со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

«В ходе встречи мы обсудили процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, проекты по развитию транспортных связей на Южном Кавказе, вопросы региональной стабильности и безопасности, а также подход ЕС к региону. Мы подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление прочного мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе», — сообщил Кылыч в своем посте на платформе X.