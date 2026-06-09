ЦИК Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 участков

Центризбирком Армении получил заявления от доверенных лиц и кандидатов оппозиционных партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также блока «Армения» на перерасчет результатов из 555 избирательных участков, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям. На своих заседаниях, созванных в 12:00, территориальные избирательные комиссии (ТИК) обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны. <...> Заявления о признании результатов голосования на участке недействительными в ТИК не получали», — говорится в сообщении.

Источник: ТАСС