Блок Кочаряна обжалует результаты выборов

Блок "Армения" обратится в Конституционный суд для обжалования результатов выборов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил кандидат в депутаты от блока Ишхан Сагателян.

"Мы собираемся обратиться в Конституционный суд для обжалования итогов выборов. Сейчас команда работает над этим. Очевидно, что выборы прошли в условиях давления, несвободы и несправедливости. Тому есть многочисленные факты", - отметил Сагателян, передает Sputnik Армения.

По его словам, после окончательного обобщения итогов со стороны ЦИК блок обратится в КС.

На вопрос о том, будет ли блок брать мандаты или откажется от них, Сагателян ответил, что он будет обсуждаться уже после. Пройдут консультации также с другими оппозиционными силами – в блоке считают, что решение должно быть единым.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома, набирает 49,825% голосов. Оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, по предварительным данным ЦИК, получает 3,99% — это ниже проходного порога всего на 0,01% (пока партия не проходит в парламент, но она обратилась в ЦИК за пересчетом голосов). Явка составила 58,94%.