Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить Пашиняна
Россия предпочитает дождаться официальных итогов голосования в Армении, прежде чем направлять Николу Пашиняну поздравления с победой на выборах.
Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов, - подчеркнул представитель Кремля. - Предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений".
Песков пояснил, что во время голосования из Армении приходили сообщения о многочисленных нарушениях, поэтому официальные результаты особенно важны.
Источник: ТАСС
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