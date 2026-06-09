Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить Пашиняна

Россия предпочитает дождаться официальных итогов голосования в Армении, прежде чем направлять Николу Пашиняну поздравления с победой на выборах.

Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов, - подчеркнул представитель Кремля. - Предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений".

Песков пояснил, что во время голосования из Армении приходили сообщения о многочисленных нарушениях, поэтому официальные результаты особенно важны.

Источник: ТАСС