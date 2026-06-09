В Ереване заявили о недавних поставках российских ЗРК «Тор-М2КМ»

Российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М2КМ", продемонстрированные на военном параде в Ереване 28 мая, были получены Арменией сравнительно недавно.

Об этом журналистам в парламенте заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Глава Генштаба отказался назвать все семь стран-производителей вооружения, образцы которого были представлены на параде. Вместе с тем он подтвердил, что среди показанной техники было и вооружение российского производства, поставленное в Армению в последнее время.

"Вы видели в ходе парада российские "Тор", которые мы получили в недавний период", — сказал Асрян.

Отметим, на военном параде в Ереване 28 мая была представлена военная техника и вооружение армянского, российского, французского, индийского, китайского, иранского и бельгийского производства.

Источник: Sputnik Армения