Хикмет Гаджиев: С 10 ноября 2020 года в Азербайджане жертвами мин стали 427 человек - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что после завершения Отечественной войны осенью 2020 года в стране жертвами мин стали 427 человек.

Как передает 1news.az, об этом он написал в соцсети Х.

"Мины остаются одним из самых тяжелых последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном и продолжают уносить жизни даже спустя долгое время после прекращения активных боевых действий. С 10 ноября 2020 года в Азербайджане зафиксировано 427 жертв мин - 73 погибших и 354 раненых, включая 231 гражданское лицо. С 1991 года общее число жертв мин в Азербайджане превысило 3 500 человек, среди них 362 детей и молодых людей и 38 женщин", - написал он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что помимо трагических человеческих потерь, широкое минное загрязнение остается серьезным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, восстановления освобожденных территорий, экономического развития и сельского хозяйства.

Он отметил, что каждая обнаруженная и обезвреженная мина - это не только потенциально спасенная жизнь, но и шаг к восстановлению.

"Противоминная деятельность - это не просто вопрос безопасности, а гуманитарная необходимость и обязательное условие устойчивого восстановления и развития", - заключил помощник президента Азербайджана.