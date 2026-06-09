Хикмет Гаджиев: С 10 ноября 2020 года в Азербайджане жертвами мин стали 427 человек - ФОТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что после завершения Отечественной войны осенью 2020 года в стране жертвами мин стали 427 человек.
Как передает 1news.az, об этом он написал в соцсети Х.
"Мины остаются одним из самых тяжелых последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном и продолжают уносить жизни даже спустя долгое время после прекращения активных боевых действий. С 10 ноября 2020 года в Азербайджане зафиксировано 427 жертв мин - 73 погибших и 354 раненых, включая 231 гражданское лицо. С 1991 года общее число жертв мин в Азербайджане превысило 3 500 человек, среди них 362 детей и молодых людей и 38 женщин", - написал он.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что помимо трагических человеческих потерь, широкое минное загрязнение остается серьезным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, восстановления освобожденных территорий, экономического развития и сельского хозяйства.
Он отметил, что каждая обнаруженная и обезвреженная мина - это не только потенциально спасенная жизнь, но и шаг к восстановлению.
"Противоминная деятельность - это не просто вопрос безопасности, а гуманитарная необходимость и обязательное условие устойчивого восстановления и развития", - заключил помощник президента Азербайджана.
Landmines remain one of the gravest legacies of the Armenia-Azerbaijan conflict and continue to claim lives long after active hostilities have ceased.
Since November 10, 2020, Azerbaijan has recorded 427 mine victims — 73 killed and 354 injured — including 231 civilians. Since… pic.twitter.com/R7NAu64CE9 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 9, 2026