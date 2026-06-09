Гагику Царукяну не дали покинуть Армению, на него заведено уголовное дело

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян сегодня попытался покинуть Армению через аэропорт «Звартноц», сообщают армянские телеграм-каналы.

Соответствующие кадры распространены в сети.

Отмечается, что правоохранительные органы воспрепятствовали выезду Царукяна.

В то же время армянские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны сообщают, что «в отношении Царукяна возбуждено публичное уголовное преследование» за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В качестве меры пресечения ему запретили выезжать из страны.

Партия «Процветающая Армения» на парламентских выборах не смогла преодолеть проходной барьер.