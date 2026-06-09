На очередном заседании Милли Меджлиса будут обсуждаться 10 вопросов

Обнародована повестка дня внеочередной сессии Милли Меджлиса, которая состоится 12 июня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О реализации государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к «Международной конвенции о контроле систем предотвращения вредного загрязнения судов»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики «Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (в Лиссабоне)»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О земельной аренде», «О земельном рынке», «О приватизации государственной собственности», «Об управлении муниципальными землями» и «О регулировании цен»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране зеленых насаждений» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Законы Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцах» (внутренне перемещенные лица) и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» (первое чтение).