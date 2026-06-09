Пашинян заявил о необходимости изменений в правительстве Армении

В правительстве должны быть созданы межведомственные группы для решения масштабных вопросов, требующих участия нескольких ведомств.

Об этом заявил на совещании в кабмине премьер Никол Пашинян, говоря о приоритетах работы на предстоящие 5 лет.

По его словам, такой вопрос возник при обсуждении программы энергетической трансформации Армении и перехода на зеленую энергетику. Обсуждалась возможность создания нового министерства по вопросам возобновляемой энергетики, но после долгих обсуждений в кабмине пришли к выводу, что это не станет решением проблемы. Поскольку в развитии зеленой энергетики должны участвовать и министерство территориального управления, и Комитет градостроительства, и муниципальные власти.

Поэтому нужно подумать об организациях, которые занимались бы важными проектами, но более оперативно принимали решения, нежели действующие межведомственные комиссии.

"Наши коллеги из министерства юстиции должны помочь нам в создании таких организаций, курируемых вице-премьерами", - добавил Пашинян.

В этой связи аппараты вице-премьеров должны получить более широкие полномочия.

Источник: Sputnik Армения