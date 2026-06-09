В этом году более 87 тысяч учащихся станут выпускниками столичных школ - ФОТО

В 2025-2026 учебном году 50 219 человек закончат обучение в 9-х классах общеобразовательных учреждений при Управлении образования по городу Баку (УОГБ). 37 222 школьников закончат 11-е классы, 78 школьников – 12-е классы (очно-заочное полные средние школы и заочные классы).

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в УОГБ. Отмечается, что 41 941 детей закончат обучение в 1-м классе общеобразовательных учреждений столицы. В текущем учебном году в общеобразовательных школах при УОГБ обучаются 530 988 учеников. В общеобразовательных школах при УОГБ работают 32 тыс. 52 учителя. В 2025-2026 учебном году подготовительные группы общеобразовательных школ столицы окончили 21 384 ребенка.

Отметим, что в подчинении УОГБ функционируют 371 общеобразовательное учреждение.