В Китае врачи впервые пересадили человеку печень и почки свиньи

Команда ученых в Китае впервые пересадила почки и печень свиньи пациенту, у которого наступила смерть мозга.

Как отмечает газета South China Morning Post, это первый в мире случай трансплантации от свиньи к человеку сразу нескольких органов.

По данным издания, пересадку провели ученые из второй больницы при Медицинском университете Гуанси. После операции органы функционировали у 53-летнего мужчины почти пять дней, после чего исследование было прекращено в соответствии с пожеланиями его семьи.

"Это исследование предоставляет первоначальные доказательства возможности ортотопической трансплантации целой печени свиньи человеку, а также двусторонней трансплантации почек", - приводит газета сообщение медиков, сделавших операцию. До сих пор ксенотрансплантации от свиней к человеку в основном проводились с использованием отдельных органов, поскольку трансплантация одновременно нескольких органов более сложна и может увеличить риск отторжения.

Специалисты заявили, что "необходимы дальнейшие исследования мультиорганной ксенотрансплантации" и что они планируют провести последующие испытания на пациентах с диагнозом смерти мозга. "В целом мы приобрели первоначальные данные, полученные на людях, подтверждающие возможность применения такого метода к нескольким органам, и создаем основу для оценки его применимости в более широком контексте", - отмечают медики.

Источник: ТАСС