Пашинян заявил, что «участники подкупа избирателей должны оставаться в тюрьме до следующих выборов»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости строгого наказания лиц, причастных к подкупу избирателей.

«Любой, кто давал или получал взятку на выборах, должен сидеть в тюрьме до подведения официальных итогов следующих общегосударственных выборов. Это вопрос безопасности страны и демократии», — сказал Пашинян на рабочем совещании с членами правительства.

Как считает Пашинян, в Армении изменилась ситуация вокруг избирательных процессов. «Привычные для нас процессы развернулись на 180 градусов: сегодня правящая партия и правительство выступают за проведение справедливых и свободных выборов, тогда как оппозиция использует в качестве инструмента механизмы фальсификации выборов», - сказал он.

Источник: Новости-Армения