В Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от «Сильной Армении»

Как уже сообщалось, в ходе предварительного следствия по уголовному производству о материальном стимулировании множества лиц и отмывании денег в особо крупных размерах в СК Армении в отношении 6 кандидатов в депутаты от «Сильной Армении» было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 46-236 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в отношении последних вынесены решения о задержании, исполнение которых поручено полиции МВД республики.

В ходе предварительного следствия удалось обнаружить двух кандидатов, в качестве меры пресечения в их отношении применен арест.

Предварительное следствие продолжается.