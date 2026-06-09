Представители Азербайджана приняли участие в совещании антитеррористических структур СНГ в Москве

В Москве состоялось XIX Совещание руководителей подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, с участием представителей Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-бюро Антитеррористического центра стран-участников СНГ, мероприятие было посвящено вопросам укрепления межгосударственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В совещании приняли участие представители компетентных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также рабочих структур органов СНГ, профильных международных и научно-образовательных организаций.

В ходе пленарного заседания участники отметили необходимость дальнейшего наращивания усилий компетентных органов стран Содружества для обеспечения коллективной безопасности.

В рамках специализированных сессий были рассмотрены вопросы противодействия современным террористическим и экстремистским угрозам, развития международного сотрудничества, информационного обмена, а также использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности и предотвращения их применения в противоправных целях.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму.