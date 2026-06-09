Представители Азербайджана приняли участие в совещании антитеррористических структур СНГ в Москве
В Москве состоялось XIX Совещание руководителей подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, с участием представителей Азербайджана.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-бюро Антитеррористического центра стран-участников СНГ, мероприятие было посвящено вопросам укрепления межгосударственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
В совещании приняли участие представители компетентных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также рабочих структур органов СНГ, профильных международных и научно-образовательных организаций.
В ходе пленарного заседания участники отметили необходимость дальнейшего наращивания усилий компетентных органов стран Содружества для обеспечения коллективной безопасности.
В рамках специализированных сессий были рассмотрены вопросы противодействия современным террористическим и экстремистским угрозам, развития международного сотрудничества, информационного обмена, а также использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности и предотвращения их применения в противоправных целях.
По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму.