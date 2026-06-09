Туск: Меня бесят некоторые заявления Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его «бесят» некоторые высказывания Украинского лидера Владимира Зеленского и властей в Киеве.

Об этом передает ТАСС.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому: заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», — заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. Он также обвинил власти в Киеве и Зеленского в отсутствии «исторического мышления», «понимания чувствительности поляков» и эмпатии.

Вместе с тем, по словам польского премьера, в интересах Варшавы продолжает находиться помощь Киеву в конфликте с РФ.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА». Это решение вызвало возмущение в Польше.

Туск также заявил, что Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева.

«Мы не собираемся торговать нашей поддержкой для [европейских] амбиций Украины...Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», — добавил он.