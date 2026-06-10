Критическая ситуация в Черном море: на Одесском побережье нашли десятки погибших дельфинов

В течение нескольких дней на побережье Национального природного парка «Тузловские лиманы» находят мертвых дельфинов.

6 июня научный сотрудник нацпарка Иван Русев сообщил, что на 25 км пляжа нашли 22 погибших дельфина. При обследовании еще 13 километров пляжной зоны найдены тела еще 15 китообразных. По его словам, из-за войны экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. «Постоянная, смертоносная военная нагрузка — взрывы мин, бомбардировки, пуски ракет и использование мощных сонаров военных кораблей — планомерно уничтожает уникальное биоразнообразие», — отметил ученый.

Северо-Западная часть моря, где расположены «Тузловские лиманы», оказалась в эпицентре войны. Постоянное акустическое и физическое воздействие подрывает иммунитет дельфинов и генетический потенциал к возрождению, лишая их возможности ориентироваться и выживать.

Кроме этого, в Черное море попадает много загрязнителей в результате обстрелов прибрежной портовой и другой инфраструктуры. Во время войны в море попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, подсолнечное масло, взрывчатые вещества, химические соединения, фрагменты различных боеприпасов, дронов, разбомбленные корабли, самолеты, ракеты. Преимущественно все боевые устройства содержат горючее, масла, тяжелые металлы, полимеры и тому подобное.

Следует также понимать, что значительная часть убитых животных тонет в пучине моря, и эта трагедия не локальная. В этот же период конца мая — начала июня гибель дельфинов зафиксирована на румынском и болгарском побережьях Черного моря. Кроме того, в Одесском заливе снова обнаружены живые, но тяжело контуженные животные. Такие катастрофические масштапы являются прямой ссылкой к 2022 году, когда началась самая масштабная волна мора морских млекопитающих.

Источник: Focus.ua