МИД Азербайджана поздравил Португалию - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Португалию по случаю Национального дня.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "X".
"Искренне поздравляем правительство и народ Португалии с Национальным днем", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the Government and people of Portugal on the occasion of their National Day.
Happy National Day, Portugal! 🇦🇿🇵🇹@nestrangeiro_pt pic.twitter.com/oqRq8ZpTh5 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 10, 2026
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