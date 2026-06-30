Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО 

Министерство финансов США провело переоценку особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами, в результате чего сумма налога на недвижимость увеличилась почти до 77 тыс. долларов (около 131 тыс. манатов).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Особняк расположен на улице La Gorce Drive в одном из самых престижных районов Майами-Бич и принадлежит королю российского шоу-бизнеса с 2011 года. На участке площадью около 1380 кв. метров находятся основной и гостевой дома с пассажирскими лифтами, бассейном, SPA-зоной, террасами и гаражом.

По информации источника, в 2025 году в кадастровых документах были зафиксированы изменения характеристик объекта. Так, площадь некоторых помещений уменьшилась без проведения каких-либо строительных работ. В частности, площадь первого этажа основного дома сократилась почти на 12 кв. метров, а SPA-зона - с 7,5 до 2,8 кв. метра.

Как отмечает Baza, изменения связаны не с реконструкцией, а с проведением новых обмеров и перерасчётом налоговыми оценщиками. Подобная практика является обычной для Майами, где характеристики объектов недвижимости регулярно уточняются. Аналогичные корректировки были зафиксированы и у соседних домов.

После пересмотра оценочная стоимость особняка снизилась с 6,4 млн долларов (около 10,9 млн манатов) в 2024 году до 6,07 млн долларов (около 10,3 млн манатов) в 2025-м.

Несмотря на снижение кадастровой стоимости, налоговые обязательства владельца выросли. Если в 2024 году Ф.Киркоров перечислил в бюджет США около 74,5 тыс. долларов (примерно 126,7 тыс. манатов), то в 2025 году сумма налога составила почти 77 тыс. долларов (около 131 тыс. манатов).

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