 Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО 

Феликс Вишневецкий12:05 - Сегодня
Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО 

Министерство финансов США провело переоценку особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами, в результате чего сумма налога на недвижимость увеличилась почти до 77 тыс. долларов (около 131 тыс. манатов).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Особняк расположен на улице La Gorce Drive в одном из самых престижных районов Майами-Бич и принадлежит королю российского шоу-бизнеса с 2011 года. На участке площадью около 1380 кв. метров находятся основной и гостевой дома с пассажирскими лифтами, бассейном, SPA-зоной, террасами и гаражом.

По информации источника, в 2025 году в кадастровых документах были зафиксированы изменения характеристик объекта. Так, площадь некоторых помещений уменьшилась без проведения каких-либо строительных работ. В частности, площадь первого этажа основного дома сократилась почти на 12 кв. метров, а SPA-зона - с 7,5 до 2,8 кв. метра.

Как отмечает Baza, изменения связаны не с реконструкцией, а с проведением новых обмеров и перерасчётом налоговыми оценщиками. Подобная практика является обычной для Майами, где характеристики объектов недвижимости регулярно уточняются. Аналогичные корректировки были зафиксированы и у соседних домов.

После пересмотра оценочная стоимость особняка снизилась с 6,4 млн долларов (около 10,9 млн манатов) в 2024 году до 6,07 млн долларов (около 10,3 млн манатов) в 2025-м.

Несмотря на снижение кадастровой стоимости, налоговые обязательства владельца выросли. Если в 2024 году Ф.Киркоров перечислил в бюджет США около 74,5 тыс. долларов (примерно 126,7 тыс. манатов), то в 2025 году сумма налога составила почти 77 тыс. долларов (около 131 тыс. манатов).

Читайте по теме:

Филипп Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

«Я выиграл этот конкурс»: Филипп Киркоров раскрыл детали победы Болгарии на «Евровидении-2026» - ВИДЕО

DARA ответила Филиппу Киркорову на заявления о его роли в победе Болгарии на «Евровидении-2026»

СМИ: Алла Пугачёва пережила две операции на сердце

Поделиться:
321

Актуально

Мнение

Цифровой суверенитет и архитектура будущего: как Баку формирует самую масштабную ...

Общество

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного ...

Общество

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Политика

ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Общество

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного суда

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Шаг на сцену: воспитанники детских домов впервые стали участниками танцевального турнира - ФОТО - ВИДЕО

Эмин Амруллаев: В ряде IV–VI классов до 70% учеников не соответствуют минимальным стандартам

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В Баку сорвался выпускной: Студенты не могут вернуть около 50 тыс манатов

В Азербайджане продлен особый карантинный режим 

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

TƏBİB ответил на обвинения Фархада Мехтиева в связи со смертью его дочери

Последние новости

Цифровой суверенитет и архитектура будущего: как Баку формирует самую масштабную инновационную реформу региона

Сегодня, 13:20

Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного суда

Сегодня, 12:55

Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

Сегодня, 12:48

Шаг на сцену: воспитанники детских домов впервые стали участниками танцевального турнира - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

Бакинская инициативная группа поздравила сторонников независимости Канаки

Сегодня, 12:35

Эмин Амруллаев: В ряде IV–VI классов до 70% учеников не соответствуют минимальным стандартам

Сегодня, 12:32

В Баку трое пешеходов едва не погибли на пешеходном переходе - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

Заместитель начальника CГБ: Азербайджан готов сотрудничать с Арменией в вопросе пропавших без вести лиц

Сегодня, 12:17

Cтанет возможным объединение имеющихся баз данных о пропавших без вести лицах на единой платформе

Сегодня, 12:15

ММ принял в последнем чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Сегодня, 12:12

Имуществом Филиппа Киркорова в Майами заинтересовался Минфин США – ФОТО 

Сегодня, 12:05

Завтра останки еще 6 идентифицированных пропавших без вести шехидов передадут их семьям

Сегодня, 11:54

Азербайджан укрепляет позиции в системе международного управления

Сегодня, 11:47

Эмин Амруллаев: В первую очередь необходимо заниматься со слабыми учениками

Сегодня, 11:43

Азербайджан передал другой стороне останки более тысячи армянских военнослужащих – замминистра

Сегодня, 11:41

Эмин Амруллаев: «Учитель, работающий 5-6 часов в неделю, не приносит пользы ни ученику, ни самому себе»

Сегодня, 11:36

Кризис западной демократии: почему принципы перестали быть универсальными

Сегодня, 11:28

«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов Куман резко отреагировал на вылет с ЧМ

Сегодня, 11:20

Откройте для себя самые популярные летние направления c AZAL: куда отправиться в этом году?

Сегодня, 11:15

В Азербайджане впервые запустят производство отечественной вакцины - ФОТО

Сегодня, 11:10
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02