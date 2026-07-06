Уралоглу: новая дорога от Карса до Дилуджу усилит железнодорожное сообщение Турции с Азербайджаном и Арменией

Строящаяся железная дорога Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу усилит железнодорожное сообщение Турции с Азербайджаном и Арменией, сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, за последние 24 года в транспортную и инфраструктурную отрасли Турции было инвестировано $355 млрд: «Это стало крупнейшей инвестиционной программой в истории страны».

«В рамках стратегии до 2053 года планируется создать интегрированную сеть высокоскоростных железных дорог, которая соединит все регионы страны, благодаря чему всю Турцию можно будет объехать за 48 часов», — сказал Уралоглу.

Он также напомнил, что с 2002 года развитие железных дорог стало одним из приоритетов государственной политики: «Инвестиции в железнодорожную отрасль изменили не только транспортную систему, но и экономику и развитие городов. Если в 2002 году протяжённость железнодорожной сети составляла около 11 тыс. км, то сегодня она достигла почти 14 009 км, из которых 2 251 км приходится на линии высокоскоростных поездов. Мы модернизировали железнодорожную сеть протяжённостью 11 тысяч километров».

В настоящее время продолжается строительство высокоскоростных железнодорожных линий: Халкалы-Капыкуле; Анкара-Измир; Бандырма-Бурса-Енишехир-Османели; Мерсин-Адана-Османие-Газиантеп.

Кроме того, на мосту Явуз Султан Селим планируется строительство новой железнодорожной линии, которая станет альтернативным маршрутом через пролив Босфор наряду с Мармарай. По словам министра, после завершения тендерных процедур строительство планируется начать уже в текущем году.

Источник: Yeni Şafak