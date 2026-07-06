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Джейхун Байрамов провел обсуждения с новым резидентом-координатором ООН

First News Media14:48 - Сегодня
Джейхун Байрамов провел обсуждения с новым резидентом-координатором ООН

6 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Дмитрия Шлапаченко.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ООН, перспективам партнерства, а также вопросам региональной и международной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что долгосрочное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и ООН успешно развивается по различным направлениям. Было подчеркнуто, что в следующем году будет отмечаться 35-летие установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН, и эта знаменательная дата создает важные возможности с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства.

Стороны, подчеркнув активную роль нашей страны в содействии решению глобальных вызовов, отметили, что Азербайджан в последние годы успешно принял ряд важных международных мероприятий, в частности, организация на высоком уровне COP29 и Всемирного урбанистического форума является показателем значения, придаваемого многостороннему сотрудничеству. В этом контексте было отмечено, что подписание Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития, охватывающего 2026–2030 годы, сформировало новый этап сотрудничества с системой ООН. В то же время было доведено до внимания, что Азербайджан и в будущем примет ряд мероприятий международного значения.

На встрече шла речь о роли Азербайджана как надежного моста между Европой и Азией, о реализуемых проектах в направлении расширения транспортных и коммуникационных связей, растущем значении Среднего коридора, а также о развитии сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе о новых возможностях, возникающих в рамках формата сотрудничества "C6".

Касаясь вопросов региональной безопасности, министр проинформировал о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, о мерах, принимаемых в направлении обеспечения безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные края.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр подчеркнул важность использования существующих возможностей для обеспечения устойчивого мира.

Министр пожелал собеседнику успехов в его деятельности. Новый резидент-координатор ООН Дмитрий Шлапаченко заявил о заинтересованности ООН в дальнейшем развитии сотрудничества со страной по всем направлениям и укреплении партнерства в области реализации Целей устойчивого развития.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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