В Турции завершились летно-тактические учения с участием азербайджанских пилотов - ВИДЕО

В турецкой Конье завершились международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2026» с участием военных пилотов Азербайджана, Египта и Турции.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны АР, представлявший Азербайджан на учениях летный и технический состав, а также штурмовики Су-25 азербайджанских Военно-воздушных сил вернулись на родину.

Отметим, что боевая эффективность, слаженность и профессионализм, продемонстрированный азербайджанскими военнослужащими при выполнении совместных задач, были высоко оценены руководством учений.