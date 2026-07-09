Джейхун Байрамов: Азербайджан выполнил свои обязательства по мирному соглашению с Арменией

Азербайджан выполнил все возложенные на него обязательства, необходимые для завершения работы над мирным соглашением с Арменией.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что текст мирного соглашения уже парафирован и обнародован.

«Позиция азербайджанской стороны в этом вопросе принципиальна. Президент Ильхам Алиев уже озвучил официальную позицию Азербайджана. Мы ожидаем исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. После этого мирное соглашение может быть подписано», - сказал глава МИД.

Источник: Report