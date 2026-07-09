Глава МИД: Азербайджан информируется о ходе работ по проекту TRIPP

Азербайджан проинформирован о ходе работ по проекту автомобильной и железной дороги по TRIPP [Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания].

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Этот проект поддерживается США. Переговоры ведутся между США и Арменией. Однако въезд и выезд на участке TRIPP находятся на территории Азербайджана, поэтому нас информируют американские партнеры. Нам сообщили, что процесс идет, сейчас это стадия подготовки документов», - сказал Байрамов.

Источник: Report