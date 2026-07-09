Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником - ФОТО

Посольство Соединенных Штатов Америки в Баку направило поздравления сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана по случаю их профессионального праздника.

В официальном обращении американское дипломатическое ведомство в Баку выразило глубокое уважение ко всем коллегам и партнерам, работающим во внешнеполитической сфере страны.

«Посольство высоко ценит тесное сотрудничество с Министерством иностранных дел Азербайджана и отмечает профессионализм, самоотверженность и высокое чувство ответственности азербайджанских дипломатов», — подчеркивается в заявлении.

Американская сторона особо выделила важный вклад азербайджанских дипломатов в развитие международного диалога, а также в укрепление партнерских связей как с США, так и с другими государствами мира.

В заключение дипломатическое представительство пожелало сотрудникам МИД Азербайджана успехов в их ответственной миссии и выразило уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества для укрепления дружбы и стратегического партнерства между Вашингтоном и Баку.