Сельчук Байрактар поделился публикацией о встрече с Ильхамом Алиевым - ФОТО

Глава правления одной из ведущих оборонных компаний Турции - Baykar Сельчук Байрактар поделился публикацией о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В рамках нашего визита в Азербайджан нас принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В ходе встречи я имел честь проинформировать господина Президента о проектах, которые компания Bayraktar Technologies реализует в Азербайджане. Выражаю искреннюю благодарность за теплый прием.

Пусть единство и братство между Турцией и братским Азербайджаном будут вечными», - написал Сельчук Байрактар в своем аккаунте в Instagram.