Военные специалисты Азербайджана и Сербии обсудили сотрудничество в области кибербезопасности

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Сербии по вопросам информационной и кибербезопасности прошла в Баку в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2026 год.

По сообщению пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в сфере информационной и кибербезопасности, современных вызовов и угроз, защиты критической информационной инфраструктуры, противодействия киберинцидентам, подготовки специалистов, а также сотрудничества в организации совместных учений.

Стороны подчеркнули, что развитие сотрудничества в области кибербезопасности, а также расширение обмена опытом вносят существенный вклад в укрепление оборонного потенциала обеих стран.