Испания или Бельгия? Кто присоединится к Франции в 1/2 финала
Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии.
Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00.
На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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